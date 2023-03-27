Elif Erbakan fitne beklentilerini boşa çıkardı

Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasıyla ilgili “Kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi’nin ani bir kararla Cumhur İttifakı’na katılması ile ilgili bazı haber siteleri ve muhalif mecralarda ortaya atılan iddialara cevap geldi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın kızı, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Elif Erbakan’ın ittifak kararına karşı çıktığı iddia edilmişti.

Elif Erbakan söz konusu iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Kapı'dan Nebahat Koç’un sorusunu cevaplayan Erbakan şunları söyledi:

“Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah.”

Elif Erbakan’ın Cumhur İttifakı’na katılmaya karşı çıktığı iddia edilmişti.

Yeniden RP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, “Elif Erbakan hanıme­fendi Hocamın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümle­lerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘katılalım’ dedi. Top­lantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler” ifadesini kullanmıştı.