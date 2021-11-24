Elektronik kelepçe işe yarıyor

Aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi amacıyla yıl başında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İzleme Merkezince takip edilen 764 vakanın hiçbirinde kadına şiddet olayının yaşanmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için şiddet uygulayanı 7/24 kesintisiz takip etmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulan Elektronik İzleme Merkezi, elektronik kelepçe takılması yönünde aile mahkemelerince verilen kararları takip ediyor.

Yükümlü mağdura yaklaşırsa uyarı sinyali düşüyor

Elektronik kelepçe takmakla yükümlü kişi, şiddete maruz kalma ihtimali olan kişiye mahkeme kararının belirttiği mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor. Uyarı doğrultusunda, izleme personeli eş zamanlı olarak hem yükümlüyü hem de mağduru arıyor ve bulunduğu koordinattan ayrılmasını istiyor.

Yükümlünün, harekete devam etmesi ihtimali göz önüne alınarak mağdurla da irtibat kuruluyor ve kendini güvenli bölgeye alması, koruması için bir ekip gönderileceği söyleniyor. Yükümlü hareketine devam ederse kolluk personeli tarafından müdahale ediliyor ve hakkında gerekli işlemler başlatılıyor.

Yükümlü kelepçeye sabotaj girişiminde bulunduğu anda merkez uyarılıyor

Eğer yükümlü kendisine takılan elektronik kelepçe ünitesini şarj etmezse veya kelepçeye yönelik bir sabotaj girişimi olursa elektronik kelepçe izleme personelinin ekranına uyarı düşüyor. Personel tarafından yükümlünün bu hareketten vazgeçmesi isteniyor.

Bunun yanı sıra yükümlünün akrabaları ve yakınları tarafından şiddete uğrayacağı yönünde mağdurun bir rahatsızlığı olması halinde ise mağdura panik butonu veriliyor. Bu butona bastığı anda izleme personelinin ekranına 'mağdur panik butonuna bastı' yönünde ihbar geliyor. Doğrudan bu ünite veya cep telefonu üzerinden mağdurla iletişime geçilerek güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sağlanıyor.

Takip edilen vakalarda şiddet olayı yaşanmadı

Elektronik İzleme Merkezi'nde, toplam 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak takibi yapıldı ve elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir vakada kadına şiddet olayı yaşanmadı.

Merkez tarafından 272 kişinin aktif olarak izlenmesine devam ediliyor.