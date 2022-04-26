Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların kentsel dönüşümün nasıl olacağıyla ilgili beklentileri olduğunu belirterek, "Ona da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde karar vermiş olduk. Ve bu çerçevede konut fiyatları AFAD ile hak sahipliği vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın almış olduğu konut fiyatlarına yakın bedeller olacak. Ödemeleri Eylül 2022 itibarıyla başlayacak ve faizsiz 18 yıl eşit taksitli ödeme gerçekleştiriyor olacaklar." dedi.

Elazığ'a gelen Bakan Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikte düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

"Türkiye olarak yasa boğulmuştuk." diyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakan Soylu ve diğer ilgili bakanlarla Elazığlı vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini belirtti.

"Elazığ ve Malatya'da toplamda 36 bin konut yapıldı"

Kurum, enkaz alanlarında, mahallelerde, sokaklarda vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getirerek, "Onlara sözler vermiştik. Allah razı olsun bütün kardeşlerimiz bize inandılar, güvendiler. Biz de bundan önce olduğu gibi yine onların emeklerini, beklentilerini, hayallerini boşa çıkartmadık. 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Elazığ ve Malatya'da toplamda 36 bin konut yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini hem Elazığ'da hem de Malatya'da yaptık. Elazığ'da önemli bir deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Belirlenmiş rezerv alanlarda da yeni uydu kentlerin yapımını yapmış olduk. Bu çerçevede yaklaşık 18 bin konutumuzu teslim ettik. Etaplar halinde teslim sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüme ilişkin de bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümün nasıl olacağıyla ilgili beklentileri vardı. Ona da bugün yapmış olduğumuz istişarelerde karar vermiş olduk. Ve bu çerçevede konut fiyatları AFAD ile hak sahipliği vermiş olduğumuz vatandaşlarımızın almış olduğu konut fiyatlarına yakın bedeller olacak. Ödemeleri Eylül 2022 itibarıyla başlayacak ve faizsiz 18 yıl eşit taksitli ödeme gerçekleştiriyor olacaklar." diye konuştu.

Bunun kentsel dönüşümde, deprem dönüşümünde vatandaşların mağdur olmaması adına atılan bir adım olduğuna işaret eden Kurum, "Hak sahibi olamayanlar, ikinci evi olanlar gibi problemler vardı. O günkü istişarelerimizde Bakanımızla, milletvekillerimizle böyle bir çözümü bulmuştuk. Bu çerçevede de büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.

Kurum, her afet bölgesine ekip halinde gittiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür hiçbir afetin altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde, vatandaşlarımızla beraberlik ruhu, şuuru içerisinde bu çalışmaları yürüttük. Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Elazığ'a, Malatya'ya geldiğimizde, Antalya'ya, Giresun'a, Kastamonu'ya gittiğimizde kendi memleketimize gitmiş gibi hissediyoruz. Burada aylarca, günlerce kaldık. Sağ olsunlar onlar da bizi bağırlarına bastılar. 24 Ocak'ta çektiğimiz acının, hüznün yerine mutluluğa hep birlikte şahit olacağız inşallah. Hep birlikte bu ramazan akşamında iftar ve ailelerimize ziyaret düzenleyeceğiz."

Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Elazığ'a, Malatya'ya başsağlığı diledi.

"Devletimiz bütün gücüyle tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ ve Malatya depreminden sonra seller, yangınlar, depremler ve çığ gibi birbiri ardına gelen afetlerle ülkenin çok büyük bir sınavdan geçtiğini, büyük acıların yaşandığını ifade etti.

Bu süreçlerden sonra vatandaşın beklentisinin devletin kendilerine el uzatması olduğunu belirten Soylu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, bize verdiği talimatlar ve tüm arkadaşlarımıza her meseleyi takip etme konusunda ortaya koyduğu duyarlılık bize ayrı bir güç verdi." dedi.

"Özellikle afette her meselenin kendine ait oluşturulabilecek farklı bir çözümü söz konusu. Ama Allah'a şükürler olsun devletimiz bütün gücüyle tüm kurumlarıyla her sorunun üstesinden gelmek için el birliğiyle çalıştı. Sorunu yumak haline getirmeyi değil çözmeye çalışan bir anlayış ortaya koydu." diyen Soylu, tamamların konutların teslim edildiğini, diğer konutlarla ilgili de süreçlerin devam ettiğini aktardı.

Soylu, "Burada tek bir süreç düşünüldü o da vatandaşımızın devlete olan güveninin sarsılmamasına yönelik adım ortaya koymak. Hem afet zamanında hem de afetten sonraki süreçlerde Elazığlı ve Malatyalı hemşehrilerimiz hakikaten kışın ortasında çok zor günler geçirdiler. Ama el birliğiyle bu atlatıldı. O zorluğun atlatılması diğer karşı karşıya kaldığımız afetlerde de bize öğretici oldu. Vatandaşımızın sabırlı davranışı, devletin tüm kurumlarının el birliğiyle ortaya koyduğu süreç bize ciddi bir öğreticilik ortaya koydu." diye konuştu.

Afetlerin acı tecrübeleri olduğuna işaret eden Soylu, "Ama afetlerin şöyle bir sonucu da var; şehirler, altyapı yenileniyor. Binalar da altyapılarıyla yenilenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, üst donanım diyebileceğimiz bir konut yapımı ve modeliyle karşı karşıya"

Soylu, bir hafta önce de İzmir'de olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir afet konutu prototipi var Türkiye’de. Renksiz, en asgari donanımlı bir afet konutu prototipinden Türkiye, neredeyse orta üst donanım diyebileceğimiz bir konut yapımı ve modeliyle karşı karşıya. Bu da Türkiye’nin geldiği seviyenin nerede olduğunu göstermektedir."

Cumhurbaşkanının Elazığ için verdiği talimatı Malatya için de verdiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Vatandaşımıza modern ve örnek konutları yapacağız. Köyde de şehirde de. O modern konutlar önemli bir şekilde bundan sonrası için de örnek teşkil edecek. Hem köyde yapılanlar hem de kırsalda ve şehir de yapılanlar şehirlere bir de karakter kazandırıyor. 'Bir afetten dolayı afet konutu yapıldı, bu meseleyi tamamlayalım, afet konutlarını bitirelim' gibi bir anlayış ortaya konulmadı. Vatandaşımıza yakışır konutlar o şehre de bir karakter, mimari üslup da kazandırıyor. Bu konuda gayret gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan belediyemize, katkı veren herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çünkü o günleri hatırlıyoruz. Bugünleri de görüyoruz. O gün vatandaşımızı teselli ederken bugünün olabileceğini düşünüyorduk. Ama vatandaşımız o acı içeresinde bir ümitsizlikle karşı karşıyaydı. Allah'a hamdolsun milletimize mahcup olmadık. Diğer tüm kurumlarımızla el birliğiyle çalışıldı ve önemli bir noktaya gelindi. Eğer böyle olmasaydı milletimize mahcup olurduk. Bu ülkemizin gelişmişlik seviyesinin bir yansımasıdır. Ülkemizle gurur duyuyoruz."

Soylu, bu çalışmalara katkı sunan, sorumluluk alan herkesle gurur duyduklarını ifade ederek, eksikler varsa onları da gidermeyi borç bildiklerini aktardı.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tüm vatandaşlara sağlıklı bir yaşam diledi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bakanlar Kurum ve Soylu, toplantının ardından Sürsürü, Mustafa Paşa ve Rüstem Paşa mahallerini ziyaret ederek, konutları teslim edilen vatandaşlarla görüştü.