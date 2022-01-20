El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

Bukele'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Bukele'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile El Salvador milli marşı çalındı. Bukele, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Bukele, merdivenlerde Türkiye ve El Salvador bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Bukele, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.