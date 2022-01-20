El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar." paylaşımı yaptı.
Gündem 20.01.2022, 11:07 20.01.2022, 11:12
Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşım yaptı.
Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadesini kullandı.
Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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