El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşım yaptı.

Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadesini kullandı.

Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.