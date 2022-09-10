Ekrem İmamoğlu yaralanan yolcunun 'sabote' iddiasına hak verdi

İstanbul Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası nerede olduğu merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı feci kazada yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

Kaza sonrası hiç bir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki İmamoğlu ile bir kazazede arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"Gerekeni yapacağız"

Boynundan yaralanan bir yolcu İmamoğlu'na "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." dedi.

Feci kazanın ardından saatlerdir açıklama yapmamakla eleştirilen İmamoğlu , kazazedenin 'sabote' iddiasına "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek hak verdi.