Ekrem İmamoğlu'ndan hakkındaki yargılamayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili, "Ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim." dedi.

Başkan İmamoğlu, Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saat 11.30 itibarıyla hakkında görülen dava sürecinin başladığını hatırlatan İmamoğlu, davada erteleme kararı verildiğini söyledi.

Bugün "ilginç bir gün yaşandığını" dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Duruşma esnasında elbette bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre mahkemenin hakimi, benim sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının, en üst noktadan cezayla ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplum vicdanında bence yerini bulmuş, kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum."

İmamoğlu, duruşmanın 14 Aralık'a ertelendiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak elbette istemiyorum ama son olarak şunu söyleyeyim; içeride ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Özellikle ifade edeyim ki adaletsizliğe, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin hukuka, adalete ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor."

"Devletin dini adalettir." sözünü de "kutsal" bulduğunu belirten İmamoğlu, yüce Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, adaletine güvenmek istediğini ifade etti.