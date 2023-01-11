banner38

Ekrem İmamoğlu'na dava

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı.

Gündem 11.01.2023, 20:16
Ekrem İmamoğlu'na dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anımsatıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, alınan bilirkişi raporuna yer verilerek, "İdare tarafından kanuna aykırı şekilde yüklenici ile ek sözleşme yapıldığı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 lira tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu"nun raporda tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu dile getirilen iddianamede, ilgili firmanın ihaleye katılmak için yeterlilik koşulunu sağlayamadığı halde ihaleye kabul edildiği anlatıldı.

İhalenin bu firma lehine sonuçlanması ile meydana gelen durumda, sanıklar tarafından ihale alıcısının teklif zarfında yeterlilik koşulunu sağlayan belgelerin bulunduğunu ispat edemedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların sadece görevlerini ihmal ettikleri veyahut kasıt olmaksızın istekli firmanın yeterlilik koşulunu sağlamadığının sehven gözden kaçırıldığına dair savunma yaptıkları ancak bu savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

Sanıklar tarafından teknik şartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine ihalenin sonuçlandırılması eyleminin suç teşkil ettiği dile getirilen iddianamede, sanıkların katılım koşulu ile teknik şartnamede aranan kriterleri sağlamadığı sabit olan ilgili firmanın bu durumunu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle diğer ihale isteklilerinden gizleyerek ve ihale isteklilerini hataya düşürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği aktarıldı.

İddianamede, "Soruşturmaya konu yapılan ihale sürecinde işin sürdürebilirliği noktasında ihaleye katılım koşulu ile teknik şartnamaye yeterlilik koşulunu ilk aşamada dahi sağlayamayan firmanın lehine ihalenin sonuçlanmasının bir sonucu olarak, firmanın idare ile yaptığı 19 Şubat 2016 tarihli sözleşmenin 14/3. maddesine açıkça aykırı şekilde firma lehine olacak şekilde fakat kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ek sözleşme yapılması ile doğan zarar, kamu zararı olarak kabul edilmelidir." tespiti yapıldı.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis isteniyor.

Yargılama Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Kaynak: AA
#Ekrem İmamoğlu #ihaleye fesat karıştırma #dava #İBB
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4
banner23