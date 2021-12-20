Ekrem İmamoğlu devletten 15,2 milyar lira istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kurdaki artış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ettiklerini' bildirdi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz."

Kaynak: Sputnik