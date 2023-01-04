Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'nin Avcılar'da yenileme çalışması yaptığı caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırdı.

ALAY KONUSU OLDU

Türkiye’de kaldırıma adını yazdıran ilk belediye başkanı olan İmamoğlu’nun bu PR çalışması dalga konusu oldu.

'İsmini ayaklar altına alan başkan'

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından bazıları şöyle:

"Kaldırım taşına isim yazma projesi kimin fikriydi? Ekrem başkan insanlar üzerine basıyor sizi sevmeyen biri olarak ben bile rahatsız oldum. İnsanlar kıymetlidir. İsminiz şahsınızı temsil ediyor. Ben hariç de olsam İstanbul'u temsil ediyor."

"190 adet kaldırım taşına isminimi yazdırdın yoksa...

"Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Avcılar'da yenileme çalışması yaptığı caddenin kaldırım taşlarından birine ismini yazdırmış. İsmini ayaklar altına alan başkan ilk defa gördüm. Sanırım o da anladı kendisinin bir şeye yaramadığını..."

"Hollywood yıldızlarına özendi sanırım..."