Ekonomiyi yönetecek kadro belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasıyla Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin direksiyonuna geçerken, Mehmet Fatih Kacır, Ömer Bolat, Abdulkadir Uraloğlu, İbrahim Yumaklı, Alparslan Bayraktar ve Vedat Işıkhan yeni Kabine'de bakan olarak yer alacak. Öte yandan daha önce ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belirlenmiş oldu.

EKONOMİDE DİREKSİYON MEHMET ŞİMŞEK'E EMANET

Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

KACIR SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI; BOLAT TİCARET BAKANI OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Fatih Kacır getirilirken Ömer Bolat da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA URALOĞLU GETİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı getirildi.

BAYRAKTAR ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da Vedat Işıkhan görevlendirildi.

CEVDET YILMAZ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLDU

Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak.