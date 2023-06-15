Ekonomi yönetimi Beştepe'de toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Saat 10.00'da başlayacak olan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da davet edildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki, ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Hafize Gaye Erkan da toplantıya davet edildi

Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi.

Gündem 'enflasyonla mücadele'

Gündemde öncelikli başlık olarak enflasyonla mücadele yer alacak.

Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda yeni yol haritası masaya yatırılacak.

İhracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasından ilgili kurumların yol haritası da konuşalacak.

Yeni dönemin ilk EKK toplantısı

Son toplantı geçen yıl 27 Aralık'ta yapılmıştı. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.