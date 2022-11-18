Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, itiraz sonucu tahliye edildi.
Gündem 18.11.2022, 07:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Kolivar'a "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Kolivar'ın avukatı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.
Hakimliğin itirazı reddetmesi üzerine dosya, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkeme, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.
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