Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı adliyeye sevk edildi
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.
Gündem 09.11.2022, 12:15 09.11.2022, 12:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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