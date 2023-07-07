Ek bütçe tasarısı TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ek bütçe talebi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Gündem 07.07.2023, 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.
Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. En büyük ödenek 482,2 milyon TL ile AFAD'a ayrıldı.
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