Ehliyet sınavına 'kopya düzeneği' ile girdi
Mersin'de ehliyet sınavına "kopya düzeneği" ile giren zanlının üst aramasında kamera düzeneği, cep telefonu, taşınabilir modem ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında kamera, cep telefonu ve kablosuz kulaklık kullanarak kopya çektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, ilçede ehliyet sınavının yapıldığı okulun görevlileri, bir adayın kopya çektiğini görünce polise bilgi verdi.
Okula sevk edilen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sınava katılan N.K'nin (39) üst aramasında, giydiği korsenin arasına gizlenmiş kamera düzeneği, belindeki torbada cep telefonu, taşınabilir modem ve kablosuz kulaklık buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, kopya düzeneğini 20 bin lira karşılığında B.Ç'ye (27) hazırlattığını, sınav öncesinde de 12 bin lira ödeme yaptığını iddia etti.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan B.Ç, aranıyor.
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