Ehliyet sınavına düzenekle girdi!
İstanbul Maltepe'de, maskesine kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Gündem 20.02.2022, 16:16 20.02.2022, 16:37
Aydınevler Mahallesi'nde bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavında 65 yaşındaki K.Ö'nün hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede bu kişinin maskesinin içinde bir düzenek gizlediğini belirledi.
Bunun üzerine okulda görevli polis memurlarına haber verildi.
Kopya çektiği tespit edilen K.Ö'nün yapılan üst aramasında, maske içerisinde gizlenmiş halde bir adet mikrofon, iki batarya, kablo, verici mekanizması ile sol kulakta dinleme cihazı ve ayakkabısının içinde de telefon hattı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, hakkında "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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