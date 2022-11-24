EGM'den açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada "dezenformasyon içerikli provokatif bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri" hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.
Gündem 24.11.2022, 00:14
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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