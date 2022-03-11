Eğitime kar engeli

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede daha okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Bartın

Bartın'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre gece boyunca kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim

faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bartın Üniversitesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Üniversitede merkez ve ilçe kampüslerinde yüz yüze eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, teorik derslerin tümünün çevrim içi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan, Mutki ve Hizan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı de kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini, kamuda çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzurum

Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Isparta

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının bugün de süreceği belirtildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığında da düşüş yaşanacağı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 11 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Cide ve Ağlı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Yatılı Bölge Ortaokulu dışındaki okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Cide, Küre ve Ağlı ilçelerinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartlarının kentin özellikle kuzey kesimlerinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Konya

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Samsun

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte kötü hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu 11 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verileceği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli personel ile hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, özel eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerindeki kurslara da ara verildiği bildirildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

İncesu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede 11 Mart'ta taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de 11 Mart Cuma günü için izinli sayılacağı kaydedildi.