Ege'de bir göçmen faciası daha
Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu 16 kişi öldü.
Gündem 06.10.2022, 09:48 06.10.2022, 16:23
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.
Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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