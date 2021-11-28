Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Gündem 28.11.2021, 14:42 28.11.2021, 14:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kayserispor
|14
|16
|15. Gaziantep FK
|13
|15
|16. Sivasspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|13
|28
|3. Man City
|12
|26
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. M. United
|12
|17
|10. Crystal Palace
|13
|16
|11. Aston Villa
|13
|16
|12. Everton
|12
|15
|13. Leicester City
|12
|15
|14. Southampton
|13
|14
|15. Brentford
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Rayo Vallecano
|15
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Valencia
|15
|19
|10. Osasuna
|14
|19
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|14
|7