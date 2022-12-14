Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 14.12.2022, 19:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 17,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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