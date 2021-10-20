Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Gündem 20.10.2021, 08:13
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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