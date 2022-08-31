Ege'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.