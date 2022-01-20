"EFT iptali" dolandırıcıları tutuklandı
Eskişehir'de 'EFT iptali' ile dolandırıcılık zanlısı 12 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin, sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Çok sayıda kişinin "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit eden polis, 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 8 zanlı ile başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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