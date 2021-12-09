İsveç'te temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, İsveç'te yapılacak çalışmaların 2023 için bir hazırlık olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"UID'nin İsveç'teki tüm mensuplarına, Ankara'dan en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Toplantınızın hayırlara verile olmasını diliyorum. Özellikle böyle bir dönemde çalışmalarınızın 2023 için çok çok önemli bir geleceğe çırpınışa vesile olacağına inanıyorum. Sizleri şahsım ve teşkilatım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir zamanda orada toplantı yapmanızla 2023'ün yatırımını çok farklı şekilde yapmış bulunuyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım, özellikle Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde. Onlar bunları yaparken sizler de orada yapmış olduğunuz toplantılarla inşallah 2023'e çok çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bizler de Türkiye'de her hafta sonu hemen hemen, değişik illerde toplantılar ve toplu açılışlar yapmak ve mitingler yapmak suretiyle farklı hazırlanıyoruz. Sizleri bu duygular içinde selamlıyoruz."

Toplantıda, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve UID İsveç üyeleri hazır bulundu.