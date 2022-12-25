Edirne sınırında gözaltına alınan terörist cezaevine gönderildi
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Gündem 25.12.2022, 12:04
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Y.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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