Eda Taşpınar’ın uygunsuz fotoğraf çektirdiği cami ile ilgili yeni skandal

İstanbul Sultanahmet’te Four Seasons Hotel’in içinde kalan Hayyatin-i Hassa Camii’nde (Cezaevi Camii) uygunsuz fotoğraflar çektiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" ifadesiyle söz konusu kareyi paylaştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN FOTOĞRAFI SİLDİ

Taşpınar'ın sosyal medyadaki skandal paylaşımına kısa sürede yoğun tepki geldi. Taşpınar Camide çekilen skandal fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

Tepki çeken paylaşıma ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

İLK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Eda Taşpınar’ın İslami değerlere hakaret olarak görülen fotoğrafın ilk olmadığı belirlendi. Taşpınar’ın Instagram hesabından Kasım ayından da cami etrafında fotoğraflarının olduğu görüldü.

TOPKAPI SARAYI KADAR ESKİ! NECİP FAZIL DA NAMAZLARINI BURADA KILMIŞ

Konuyla ilgili Haber7’nin ulaştığı İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı Dr. Erhan Sarışın, önemli açıklamalarda bulundu.

Topkapı Sarayı kadar eski bir tarihe sahip olduğunu ve Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii arasında bir konumda bulunduğunu belirten İSTED Başkanı Dr. Erhan Sarışın, “Burası eskiden Topkapı Sarayı terzilerinin camisiymiş. Sonradan cezaevi yapılınca Cezaevi Camii olmuş. Mehmet Şevket Eygi anlatmıştı; Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet burada kalırken namaz kılmışlar burada.” diye konuştu.

CAMİYE DIŞARIDAN GİRİŞ YOK!

Yaklaşık 30 yıldır Four Seasons Hotel’in içerisinde kalan caminin dışarı ile bağlantısı olmadığını dile getiren Dr. Sarışın, “Dışarı ile bağlantısı orijinal halinde var, demir kapıları kilitli ama otel idaresi dışarıyla bağlantısını kapatmış. Vatandaş giremiyor. Ancak oteldekilerin girme hakkı var. Dış bağlantısı orijinal halinde var.” dedi.

KAMUYA AÇIK DEĞİL

Anıtlar Kurulu tarafından tarihi cami olarak tescil edildiğini açıklayan Erhan Sarışın, “Anıtlar Kurulu’na tescil ettirdik. Ancak kamuya açık değil” diye konuştu.

CAMİNİN ŞADIRVANI İÇKİLİ MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Cami bahçesindeki şadırvanın etrafı kapatılarak içkili mekâna dönüştürüldüğünü belirten Sarışın, “Otelin sahibi, ‘Otelin camisi olarak kullanacağım’ dedi. Fakat otel yönetimi şadırvan olan bölümü içkili lokanta haline getirilmiş. Biz adam ile 6 yıl önce konuştuk. Dedi ki; ‘Tamam, ben bu camiye sahip çıkacağım. Otelin mescidi olarak kalsın.’ İçkili lokantayı kaldıracağını söyledi ama kaldırmadı.” dedi.

EDA TAŞPINAR’IN ÇOKÇA FOTOĞRAFI VAR

Eda Taşpınar’ın orada birden fazla fotoğrafının olduğunu söyleyen Erhan Sarışın, “Eda Taşpınar, 2-3 ay boyunca fotoğraf çektirmiş. Girmiş fotoğraf çektirmiş değil yani. İnternette paylaştığı fotoğrafların hepsi var yani.” dedi.

KAPATILAN LEVHALAR TESCİL EDİLİNCE YENİDEN AÇILDI

Tarihi caminin levhalarının kapatıldığını söyleyen Erhan Sarışın, Anıtlar Kurulu tarafından tarihi bir ibadethane olarak tescil edildiğini aktararak, “Arapça levhaları açmmıyordu. Kurul tarafından tescil edilince açtı. ” diye konuştu.

HAYYATİN-İ HASSA CAMİİ ANITLAR KURULU TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ

İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından Hayyatin-i Hassa Camii için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.

Anıtlar Kurulu olarak bilinen İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 06 Nisan 2016 tarihli 4460 sayılı kararla tarihi cami olarak tescil edildi.

Söz konusu kararda, caminin Tarihi Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer aldığı, turizm amacıyla kullanılamayacağı ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 58 ada, 4 parselde yer alan, ancak kadastral boşlukta kalan ve mülkiyet durumu belli olmayan, 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.7.1995 tarih ve 6848 sayılı kararıyla belirlenen Tarihi Arkeolojik Sit Alanı'nda, Dünya Miras Alanı sınırları içinde kalan, tescil kaydı olmayan, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen İstanbul Sultanahmet Meydanı Turizm Merkezi (R.G. 06.09.1982 gün ve 17804 sayı) alanı içerisinde kalan, söz konusu taşınmazların yer aldığı turizm merkezine ilişkin yürürlükte olan herhangi bir ölçekte plan bulunmamakta olan, 30.12.2011 tt. l/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 04.10.2012 tt. Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada), 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onama sınırları dışında kalan Cezaevi Mescit'i, 22.01.2016 tarih ve 2016-08 sayılı İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Demeği Yazısı, 25.03.2016 tarih 336 sayılı Müdürlüğümüz raporu 34.20.7535 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 58 ada, 4 parselde yer alan, ancak kadastral boşlukta kalan ve mülkiyet durumu belli olmayan Cezaevi Mescidi'nin 2863 sayılı yasamn 6.maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunu I olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yapıya ve çini bezemeye ilişkin konservasyon ve sanat teırihi raporunun Kurulumuza iletilmesine, ayrıca mülkiyet ve kadastral durumlarına ilişkin ilgili kurumlarca gerekli çalışmamn yapılarak Kurulumuza bilgi verihnesine karar verildi."