Eda Taşpınar’ın uygunsuz fotoğraf çektirdiği cami ile ilgili yeni detaylar

İstanbul Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel’in içinde bulunan tarihi bir ibadethane içinde çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dün resen soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar, bugün savcılığa giderek ifade verirken tasarımcının fotoğraf çektirdiği cami ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Konuyla ilgili @dailyislamist Twitter hesabı şu paylaşımda bulundu:

"Eda Taşpınar’ın içerisinde ahlaksız pozlar verdiği camiyle alakalı yeni rezaletler ortaya çıktı. Four Seasons Hotel'e kiralanan tarihi cezaevinin yerleşkesindeki caminin kitabelerinin söküldüğü ve şadırvanın kaçak ilavelerle alkollü restorana çevrildiği tespit edildi. Konuyla ilgili konuşan Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Erhan Sarışın, 'Tarihi şadırvan içkili mekan olarak kullanılıyor. O kadın orada sadece bir tane değil bayağı fotoğraf çektirmiş. Otel yönetimi de göz yummuş. Buraya imam atanırsa, otel burayı kullanamaz' dedi. Otel firmasına 1994 yılında Bakanlık tarafından devredilen cezaevi yerleşkesi içindeki cami, o günden beri çeşitli tahribatlara maruz bırakıldı."