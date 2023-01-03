Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı
Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde skandal bir fotoğraf çektirerek büyük tepki çeken Eda Taşpınar hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
Gündem 03.01.2023, 11:22
Tasarımcı Eda Taşpınar Four Seasons Hotels'in içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği fotoğrafla büyük bir skandala imza atmıştı.
Önce paylaştı sonra sildi
Dini hassasiyetleri yok sayarak uygunsuz kıyafeti ve ayakkabısıyla cami içerisinde müstehcen fotoğraf çektiren Taşpınar büyük tepki çekmişti.
Nasıl girdiği henüz belli olmayan camide objektif karşısına geçen Taşpınar, yarı çıplak pozlarını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise skandal paylaşımını sildi.
Soruşturma açıldı
Taşpınar’ın cami içinde çekildiği fotoğrafların paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında re’sen soruşturma başlatıldı.
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