Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gündem 27.01.2022, 07:02 27.01.2022, 07:37
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü’nde daha önce yöneticilik yapmıştı.
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