Ece Erken: 'Kocamın kanı yerde kalmasın'

Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabını bir süre kapattı. Tekrar hesabını açan Ece Erken, eşinin cenaze programını paylaştı. Ayrıca olay gecesi olanları anlatan Erken'in, "Ne olur kocamın katilleri bulunsun. Kanı yerde kalmasın" dediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Ece Erken'in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açılan Ece Erken’in hesabından eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.

Erken'in alıntıladığı paylaşımda, 'acı kaybımız' başlığıyla "Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin" ifadeleri yer aldı.

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla en son konuşmasını ise şöyle anlattı:

"'Gece konuştuk. Restorandayım Fikret Orman gitti. İki gazeteciyle oturuyoruz' dedi. Ben de 'Tamam bir tanem' dedim. 00.15, 00.28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerlerdim. Meğer saldırıya uğramış. Ne olur kocamın katilleri bulunsun. Kanı yerde kalmasın."