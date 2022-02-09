Ece Erken'den Süleyman Soylu'ya teşekkür paylaşımı: 'Minnettarım'

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 13 gündür aranan Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından, ünlü sunucu Ece Erken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

7 ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünya evine giren Erken, ortağı olduğu balıkçıda çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğramıştı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü sunucunun eşi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli olarak aranan Seccad Yeşil, bugün Bursa'da yakalandı. 13 gün boyunca firar eden Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getiriliyor. Yeşil'in yakalanmasının hemen ardından ünlü sunucudan ilk paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erken, "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" dedi.