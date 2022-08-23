Ebubekir Sofuoğlu yoğun bakımda
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Gündem 23.08.2022, 19:47
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.
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