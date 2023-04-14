Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma
AK Parti listelerinin açıklanmasından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki çeken Ebubekir Sofuoğlu hakkında okulu tarafından soruşturma başlatıldı.
Gündem 14.04.2023, 17:21
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.
SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır."
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|26
|57
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|27
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Alanyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
|12. Sivasspor
|27
|31
|13. Antalyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|27
|25
|16. Giresunspor
|26
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|30
|57
|3. Eyüpspor
|31
|57
|4. Sakaryaspor
|31
|55
|5. Pendikspor
|30
|54
|6. Göztepe
|30
|50
|7. Bodrumspor
|30
|49
|8. Keçiörengücü
|30
|47
|9. Bandırmaspor
|30
|47
|10. Manisa FK
|30
|45
|11. Boluspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|30
|34
|13. Altay
|31
|31
|14. Altınordu
|30
|29
|15. Erzurumspor
|29
|27
|16. Gençlerbirliği
|30
|27
|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13