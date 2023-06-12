Ebru Şallı ve sevgilisi gözaltında

Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün gözaltına alındı.

HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş ve Ebru Şallı havalimanı çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ne olduğunu şaşıran ikili Asayiş şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürüldü.

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.