banner38

e-Devlet verileri çalındı iddiasına cevap geldi

e-Devlet verilerinin çalındığına dair iddialarla ilgili resmi açıklama geldi

Gündem 16.06.2023, 15:45
e-Devlet verileri çalındı iddiasına cevap geldi

Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Talay, sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını, bu nedenle ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısında veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmadığını dolayısıyla sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısından çalınmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Talay, e-Devlet Kapısında veri sızıntısı iddialarına ilişkin Türksat Gölbaşı yerleşkesinde açıklama yaptı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Son dönemde "85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına" ilişkin iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Talay, halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu bunun da iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini söyledi.

Talay, e-Devletin vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısından çalınmış olması mümkün değil" dedi.

"İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web sitelerini incelediklerinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu gördüklerini belirten Talay, "Siteye kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlık olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor" ifadelerini kullandı.

Talay, gerek e-Devlet Kapısı gerekse Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, konuyla ilgili farklı dönemlerde ortaya çıkan asılsız iddiaları yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkati çekti. Talay, yaşanan son olaya ilişkin hem idari hem de hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

"BİLGİLERİ PAYLAŞTIĞINIZ TARAFLARI ÖZENLE SEÇİN"

Bireylere uyarılarda da bulunan Talay, şöyle konuştu: "e-Devlet Kapısındaki hesap ve profil bilgilerimiz olduğundan bahsettik. Bunların güvenliği için tıpkı bankacılık uygulamalarına girişte olduğu gibi iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini kullanabiliriz. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısına girişte iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirerek, kişisel hesaplarının güvenliğini sağlayabilirler. Vatandaşlarımızın da bu gibi konularda yalnızca resmi kurumlarca yapılmış açıklamaları takip etmesi ve kişisel verilerini işleme izni verdiği tarafları özenle seçmesi gerekiyor."

Talay, e-Devlet Kapısının teknolojik altyapısı ve sunduğu hizmetler çerçevesinde Türkiye'nin ortak değeri niteliğinde olduğuna değinerek, "Bu değere sahip çıkmak da hepimizin sorumluluğu. Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm dijital Türkiye projeleri bugün Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin sunduğu e-Devlet hizmetlerinin çok ötesinde. Nitekim bu başarı, uluslararası endekslerce de teyit edilmiş durumda" ifadesini kullandı.

"TÜRKSAT BİLŞİŞİM OLARAK E-DEVLET KAPISININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA SORUMLU"

Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul ise, Türksat Bilişim olarak e-Devlet Kapısının güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarını belirtti.

Erkul, yazılım geliştirme uygulamalarından güvenlik operasyonuna kadar bütün sürecin Türksat uhdesinde işletildiğini, güvenliği 3 temel prensip üzerine dayandırdıklarını belirterek, "Birincisi mimari. Dünyada teknoloji sürekli gelişiyor buna bağlı olarak biz de hem güvenlik hem de işletme altyapımızı sürekli yeniliyoruz. İkinci husus, yazılım geliştirme. Şu anki mevcut yazılım geliştirme sürecimiz dünyadaki iyi uygulama örneklerine, geliştirme standartları güvenlik prensiplerine uygun olarak tasarlanmış durumda. Bizim ekiplerimiz tarafından sürekli test ediliyor.

Ayrıca yerli ve milli firmalara da testlerini yaptırıyoruz. Mevcut altyapımızın mimarisi, dijital dönüşüm ofisimiz tarafından oluşturulan bilgi ve iletişim güvenliği rehberine uygun olarak tasarlanmış durumda. Altyapının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürekli devam ediyor" dedi.

#edevlet kapısı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23