e-Devlet'te dil sayısı 18'e yükseldi

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla vatandaşlar, 20 Mart 2016'dan itibaren adliyeye gitmeden yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarını e-Devlet üzerinden almaya başlamıştı. İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilmeye başlanan sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı personeli tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı 18'e yükseldi.

e-Devlet'e entegre edilen yeni sistemle vatandaşlar Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

e-Devlet üzerinden Arapça adli sicil kaydı alınabilmesi için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.