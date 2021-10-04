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e-Devlet sızıntı iddialarını yalanladı

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında dile getirilen e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Gündem 04.10.2021, 21:56
e-Devlet sızıntı iddialarını yalanladı

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayılan, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemine sızıldığı ve bilgilerin para karşılığında satışa sunulduğu iddialarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılardan veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: Yenişafak
#edevlet #sızıntı
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