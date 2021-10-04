e-Devlet sızıntı iddialarını yalanladı

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayılan, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemine sızıldığı ve bilgilerin para karşılığında satışa sunulduğu iddialarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılardan veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.