e-Devlet vatandaşık işlemleri portalı "www.turkiye.gov.tr"ye saat 13.30 itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar sayfanın hata verdiğini ve e-Devlet'e giremediklerini gördü. Yaşanan sorunla birlikte birçok işlem için e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar başta Twitter olmak üzere birçok platformda "e-Devlet çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Konuyla ilgili resmi makamlarca da bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan KYK burs başvuru sürecinin de bugünlerde başlaması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla e-Devlet KYK uzantısına girerek başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını sorguluyor.

Yaklaşık yarım saatlik sorunun ardından e-Devlet'te erişim sorunu aşıldı.