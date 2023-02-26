Düzce'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Düzce'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Gündem 26.02.2023, 08:24 26.02.2023, 08:57
Uğur S. idaresindeki plakasız motosiklet, İstanbul Caddesi mevkiinde Soner A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Muhammet Ali Ş. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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