Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildi
AFAD, 5,9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'ye 500 bin liralık Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı.
Gündem 23.11.2022, 12:24
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede an itibarıyla en buyugu 4.3 olmak uzere, toplamda 116 artcı depremin yaşandığını duyurdu.
AFAD, Düzce'ye 500 bin lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini de açıkladı.
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