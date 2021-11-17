Düzce Valisinden açıklama
Depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını aktaran Vali Atay, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavi edildiğini duyurdu.
Gündem 17.11.2021, 18:36
Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Atay, depreme ilişkin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının en ücra köyler olmak üzere devam ettiğini belirterek vatandaşları sakinliklerini korumaya çağırdı.
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