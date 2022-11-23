Düzce'deki depremde 1'i ağır 35 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, meydana gelen depremde Düzce'de 32, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 1, Bolu'da 1 kişi olmak üzere 1'i ağır 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

"Yaralıların tedavileri devam ediyor"

Bakan Koca da son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor."

Düzce ve Sakarya'da eğitime bir gün ara

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.