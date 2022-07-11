Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce Akçakoca'da denizde hortum meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Gündem 11.07.2022, 23:28
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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