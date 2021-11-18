Düzce'de artçı depremler devam ediyor

Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Artçıların devam ettiği kentte, AFAD yeni bir depremin daha olduğunu duyurdu.

Açıklanan verilere göre Düzce'de, saat 21.35'te 3.9 büyüklüğünde ve 11.21 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.