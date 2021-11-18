Düzce'de artçı depremler devam ediyor
Gün içerisinde iki kez deprem meydana gelen Düzce'de artçılar sürüyor. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre kentte saat 21.35'te 11.21 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
Gündem 18.11.2021, 08:15
Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Artçıların devam ettiği kentte, AFAD yeni bir depremin daha olduğunu duyurdu.
Açıklanan verilere göre Düzce'de, saat 21.35'te 3.9 büyüklüğünde ve 11.21 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
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parçalı bulutlu
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|11
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|11
|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
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|12
|10
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|11
|6
|Takımlar
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|P
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|23
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|22
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|14
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|11
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|11
|11
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|11
|10
|17. Watford
|11
|10
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|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
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|12
|23
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|13
|21
|6. Rayo Vallecano
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|20
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|19
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|18
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|12
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|11
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|13
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