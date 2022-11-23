Düzce'de 70'in üzerinde artçı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreminin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 70'ten fazla artçı deprem daha meydana geldi.

Depremin ardından bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandı. Yapılan çalışmaların ardından birçok bölgeye yeniden elektrik verildi.

Deprem sonrası hem Düzce'de hem de Sakarya ve Bolu'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.