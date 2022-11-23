Düzce'de 138 artçı sarsıntı oldu
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu anda en büyüğü 4,3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı var" dedi.
Gündem 23.11.2022, 17:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD Başkanı Sezer, Gölkaya ilçesindeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
AA muhabirine konuşan Sezer, deprem tatbikatlarının amacının hazırlık ve farkındalık oluşturmak olduğunu, yakın zamanda ülke genelinde yapılan çök, kapan, tutun tatbikatının bugün faydasını gördüklerini söyledi.
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