Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "hasarsız" evlerde oturanlara çağrı
Düzce Belediye Başkanı Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin ardından yetkililer tarafından "hasarsız" olarak tespit edilen evlerde kalınabileceğini bildirdi.
Gündem 27.11.2022, 20:15 27.11.2022, 20:27
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Düzceli kardeşlerim, eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından 'hasarsız' olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın. Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin."
Sevgili Düzceli kardeşlerim,— Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) November 26, 2022
Eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından "hasarsız" olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın.
Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin.
Kaynak: AA
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