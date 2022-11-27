Düzce Belediye Başkanı Özlü'den "hasarsız" evlerde oturanlara çağrı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Düzceli kardeşlerim, eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından 'hasarsız' olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın. Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin."