Duyuru yapıldı: Kamuya personel alınıyor

2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla istihdam sağlayan kamu, 2022'de de ihtiyaç duyulan kadrolar için ilana çıktı.

Adalet Bakanlığı 150 idari memur için ilan verdi

İlanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı da 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alacak.

Adaylar, başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

Milli Saraylar İdaresi 20 uzman yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı ise 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak. 30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü de farklı iller için 70 mühendis (inşaat, makina, elektrik ve elektronik, bilgisayar, meteoroloji, ziraat, harita, orman, maden, jeofizik, jeoloji) alımı için ilan verdi. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 20 uzman yardımcısı (hukuk, idari ve mali işler, yapı restorasyon, konservasyon, müzecilik) alınacak. 31 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 14 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilecek.

Ayrıca Munzur Üniversitesi 30, Hitit üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi ise 50 sözleşmeli personel için ilan verdi.